В Україні продовжують помирати від переохолодження

За даними територіальних підрозділів органів внутрішніх справ України, з початку погіршення погодних умов постраждала 131 особа, при цьому двоє людей померли від переохолодження.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

У зв`язку із ускладненням погодних умов, проривів у системах водо і теплопостачання, складною ситуацією на автошляхах, що загрожує безпечному руху транспорту, працівниками органів та підрозділів внутрішніх справ постійно проводиться профілактична робота серед населення.

Так, упродовж минулої доби, правоохоронцями проведено майже три тисячі профілактичних бесід з громадянами щодо погіршення метеорологічних умов.

Працівниками міліції відвідано понад 1,8 тис. одиноких осіб похилого віку, за результатами 214 особам надано допомогу, а про необхідність надання допомоги 107 особам поінформовано соціальні служби.

У зв’язку зі складними погодними умовами упродовж доби на території держави залучено майже 45 тис. працівників органів (підрозділів) внутрішніх справ.

Для підтримання автодоріг в належному стані в областях було задіяно 1493 одиниці спеціальної техніки.

У зв`язку зі складними погодними умовами особовий склад УМВС України в Волинській області переведено на посилений варіант несення служби.

Заходи щодо попередження виникнення можливих надзвичайних ситуацій, пов`язаних із складними погодними умовами тривають.