Погода на завтра

У вівторок, 19 березня, в Україні трохи потеплішає.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на заході країни очікується мокрий сніг та дощ, в Карпатах та на Закарпатті - сильні опади, вночі на заході подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь; на решті території - без опадів. На дорогах західних та місцями північних областей - ожеледиця.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат - 25-30 м/с.

Температура вночі - 3-8° морозу, на Чернігівщині та Сумщині місцями - 10-15° морозу, вдень - 0-5° тепла; у південній частині та на Закарпатті вночі близько 0°, вдень - 6-11° тепла.

По Київській області хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вранці, вдень мокрий сніг та дощ.

На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, поривчастий. Температура вночі - 3-8° морозу, вдень - 0-5° тепла.

По м. Києву хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вранці, вдень мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, поривчастий.

Температура вночі - 5-7° морозу, вдень - 1-3° тепла.