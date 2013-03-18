Українців вже 45,5 млн

Кількість населення України з початку року скоротилася на 19,4 тис. осіб і на 1 лютого 2013 року становила 45 млн. 539 тис. 121 людина, повідомляє Державна служба статистики України.

При цьому кількість міських жителів становила 31млн 373 тис. 427 осіб, а сільських – 14 млн 165 тис. 694 осіб.

Коефіцієнт народжуваності становив 11,2 осіб на тисячу громадян, а коефіцієнт смертності - 16,2 осіб на тисячу громадян, таким чином, загальний коефіцієнт природного приросту населення становив 5 осіб на тисячу громадян.

У Держстаті також зазначили, що з початку року в країну повернулися 5523 мігранти.

Як повідомляв УНІАН, кількість населення України на 1 лютого 2012 року становила 45 млн. 617 тис. 542 людини.

Таким чином, природний спад населення за рік становив 78,4 тисяч людей.