В останні три роки в Україні зростає народжуваність

Впродовж останніх трьох років в Україні зростає народжуваність.

Про це сказав на брифінгу уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Так, у 2012 році в Україні народилося 520,7 тис. дітей, що майже на 20 тис. більше, ніж у попередньому році (у 2011 - 502,6 тис., у 2010 - 497,7 тис. дітей).

Крім того, за словами Ю.Павленка, впродовж останнього року відбуваються інші позитивні зрушення у соціально-демографічній сфері: зменшується малюкова смертність, знижується кількість абортів, уповільнюється депопуляція населення. «Зокрема, за даними Інституту демографії Національної академії наук України, скоротився загальний рівень смертності», - зазначив Ю.Павленко.

Також, повідомив він, зменшується рівень смертності немовлят - з 9,1 проміле у 2010-11 роках до 8,6 проміле у 2012 році, що є одним з основних індикаторів соціально-демографічної ситуації у країні. «Цього вдалося досягти, в першу чергу, завдяки реалізації Національного проекту Президента України «Нове життя», будівництва, створення нових перинатальних центрів», - наголосив уповноважений Президента з прав дитини.

За його словами, завдяки зростанню народжуваності та зниженню смертності в Україні помітно уповільнилася депопуляція, майже в половині областей у 2012 році відбувався приріст населення.

«У 2012 році є ще один позитивний сигнал - стабілізувалася питома вага дітей у загальній сукупності населення України. У 2012 році вперше відбулося не скорочення, як це було всі роки Незалежності, а збільшення чисельності дітей в Україні», - зазначив Ю.Павленко.

Він також висловив переконання, що ці позитивні тенденції «продовжаться і в 2013, і в наступних роках».