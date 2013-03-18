Збільшилася підтримка сімей з хворими дітьми

Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко відзначає збільшення фінансування і підтримки сімей з хворими дітьми та дітьми-інвалідами.

Про це він сказав сьогодні на брифінгу для преси, повідомляє прес-служба глави держави.

«У 2013 році з державного бюджету на лікування дітей з хронічними захворюваннями виділено майже вдвічі більше фінансування, ніж у попередньому, 2012 році - 403 млн грн проти 223 млн у 2012 році», - сказав Ю.Павленко. Зокрема, на дитячу онкологію виділено 216 млн грн, що дозволить повністю забезпечити потребу в ліках і медикаментах дітей, хворих на онко- та онкогематологічні захворювання.

Уповноважений Президента з прав дитини також додав, що на проведення дитячого діалізу передбачено 8 млн грн та втричі збільшено фінансування на лікування дітей з хворобою Гоше - 15,3 млн грн. «Уперше в бюджеті 2013 року передбачені кошти на лікування дітей, хворих на мукополісахаридоз - 40 млн грн, та аутизм - 10 млн грн. Відповідних коштів і навіть протоколів лікування цих хвороб у попередні роки не було», - наголосив Ю.Павленко.

Він зазначив, що відповідно до нових соціальних ініціатив глави держави, цього року повинні на 25% зрости надбавки для сімей, де виховується дитина з інвалідністю: для дітей віком до 6 років - з 486 до 729 грн, для дітей віком від 6 до 18 років - з 605 до 907 грн.

Також у 2013 році на 894 грн має збільшитися розмір щомісячної соціальної допомоги для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність і які виховуються під опікою: для дітей, віком до 6 років - з 1944 до 2838 грн, для дітей віком від 6 до 18 років - з 2420 до 3314 грн.

«Відповідні законопроекти вже ухвалені урядом на останньому засіданні, і сподіваюся, що Верховна Рада найближчим часом їх схвалить», - сказав Уповноважений Президента з прав дитини.

Крім того, за словами Ю.Павленка, протягом 2013-14 років має отримати додатковий розвиток мережа центрів денного перебування для дітей-інвалідів, мають бути розширені мережі центрів матері та дитини, соціально-реабілітаційних центрів для вчасного медичного і психологічного супроводження матері з дитиною. Також у повному обсязі слід забезпечити технічними та іншими засобами реабілітації, зокрема підручниками зі шрифтом Брайля, дітей з особливими потребами, підкреслив Уповноважений Президента з прав дитини.