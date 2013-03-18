Реформа не погіршить якості медичної допомоги

Міністерство охорони здоров`я України відслідковує проблемні питання, які виникають у процесі реформування медичної галузі, та докладає зусиль для їх вирішення.

Про це міністр охорони здоров`я Раїса Богатирьова заявила, спілкуючись з регіональними журналістами, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ.

За її словами, позиція МОЗу абсолютно чітка: доступність та якість медичної допомоги громадянам ні в якому разі не має погіршуватися.

Також Р.Богатирьова обіцяє, що лікарні в ході медичної реформи не закриватимуться.

"Хочу вас запевнити, що ніякого закриття лікарень не буде. Просто будуть з`являтися нові підходи до організації роботи закладів охорони здоров`я", - сказала міністр. За словами Р.Богатирьової, це дасть можливість зосереджувати там, де це необхідно, кваліфіковані кадри, новітнє медичне обладнання, надсучасні технології для проведення точної діагностики, інтенсивного лікування, надання спеціалізованої медичної допомоги.

Первинна медико-санітарна допомога, нагадала міністр, має надаватися в закладах, які розташовані від двох до семи кілометрів від місця, де проживає людина. І цього нормативу, наголосила вона, повинні дотримуватися як в містах, так і в сільській місцевості. До того ж, мають бути враховані і санітарні норми, щоб у черзі до лікаря одночасно не сиділи хворі та здорові, діти та дорослі.

"У ході перетворень все це необхідно враховувати та корегувати, щоб знівелювати ризики та проблеми, які викликають нарікання та критику з боку громадян", - підкреслила Р.Богатирьова.