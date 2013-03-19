Що робити при плоскостопості
Потримати ввечері ноги в гарячій ванночці з ромашкою...
Плоскостопість дає про себе знати спочатку зовсім ненав`язливо - після цілого дня на ногах (тим більше - на підборах) у вас ниють стопи, виникає відчуття втоми, іноді невеликий набряк стоп. Але якщо не звернути увагу на цих "перших ластівок", проблема ускладнюватиметься і може в результаті призвести до сильної деформації стопи, можливо, знадобиться навіть хірургічне втручання.
Так що реагувати треба негайно - зміцнити зв`язки і м`язи стопи:
1. Виключити причину плоскостопості: тривале перебування на ногах, незручне взуття, а також взуття на високому підборі.
2. Потримати ввечері ноги в гарячій ванночці з ромашкою, хвойним екстрактом або морською сіллю. Після цього ноги потрібно облити холодною водою або протерти шматочком льоду.
3. Також щовечора необхідно робити масаж стоп: спочатку погладити, а потім із зусиллям розім`яти великими пальцями або навіть кулаком в напрямку від п`яти до пальців, приділивши особливу увагу зовнішньому краю.
4. Регулярно виконувати спеціальні вправи:
- У положенні лежачи потрібно обертати стопи в різні боки.
- У положенні сидячи витягніть носки ніг вперед і по черзі здійснюйте обертальні рухи.
- Встаньте, покладіть руки на пояс і покачайтеся з носка на п`яту і назад.
- Походіть по колу на пальцях ніг а потім на п`ятах, піднімаючи носки ніг вгору.
- Пройшовши пару кіл, потрібно почати присідати з упором на пальці.
5. На природі частіше ходити босоніж.