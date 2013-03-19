Що робити при плоскостопості

Плоскостопість дає про себе знати спочатку зовсім ненав`язливо - після цілого дня на ногах (тим більше - на підборах) у вас ниють стопи, виникає відчуття втоми, іноді невеликий набряк стоп. Але якщо не звернути увагу на цих "перших ластівок", проблема ускладнюватиметься і може в результаті призвести до сильної деформації стопи, можливо, знадобиться навіть хірургічне втручання.

Так що реагувати треба негайно - зміцнити зв`язки і м`язи стопи:

1. Виключити причину плоскостопості: тривале перебування на ногах, незручне взуття, а також взуття на високому підборі.

2. Потримати ввечері ноги в гарячій ванночці з ромашкою, хвойним екстрактом або морською сіллю. Після цього ноги потрібно облити холодною водою або протерти шматочком льоду.

3. Також щовечора необхідно робити масаж стоп: спочатку погладити, а потім із зусиллям розім`яти великими пальцями або навіть кулаком в напрямку від п`яти до пальців, приділивши особливу увагу зовнішньому краю.

4. Регулярно виконувати спеціальні вправи:

- У положенні лежачи потрібно обертати стопи в різні боки.

- У положенні сидячи витягніть носки ніг вперед і по черзі здійснюйте обертальні рухи.

- Встаньте, покладіть руки на пояс і покачайтеся з носка на п`яту і назад.

- Походіть по колу на пальцях ніг а потім на п`ятах, піднімаючи носки ніг вгору.

- Пройшовши пару кіл, потрібно почати присідати з упором на пальці.

5. На природі частіше ходити босоніж.

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