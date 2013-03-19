Як покращити ріст волосся

Тернополянка Оксана Карпишин, 22 роки, змалку робила короткі стрижки. Нещодавно вирішила запустити довге волосся.

"Волосся у мене росте дуже повільно, тому довелося вдаватися як до нових нетрадиційних методів, так і до давніх, перевірених ще нашими бабусями. Не знаю, що дало найбільший результат, але вже за місяць волосся відросло на 3,5 см. Для мене це дивовижно", - розповідає дівчина.

За 2-3 години до миття голови дівчина втирала у корені волосся сік алоє. Чула, що в цій рослині є дуже багато корисних речовин, що пришвидшують ріст волосся.

Перукарка порадила Оксані додати у 250-міліграмову банку шампуню по одній ампулі вітамінів групи В – В1, В6 і В12. Використовувати його, як звичайно. Але тримати хоча би 5 хвилин, щоб був ефект. Вітамінізований шампунь не тільки пришвидшує ріст, а й покращує зовнішній вигляд волосся, надає блиску.

Після миття голови тернополянка наносила домашній скраб - кашку із кількох ложок солі з водою по проборах. Тримала 10 хвилин, зробила 10 процедур. Це добре очищає шкіру і стимулює кращий приплив крові до волосяних цибулин.

Крім того, у корені волосся дівчина втирала нікотинову кислоту. Такий рецепт знайшла в інтернеті. Щоб не переборщити із кількістю, використовувала 1 ампулу на тиждень. Наносила "нікотинку" на чисте сухе волосся. Після цього не змивала – ефекту жирності від такої процедури не було.

А ще Оксана укріплювала волосся звичайною хною. Наносила її на 20 хвилин після миття голови, потім змивала. Каже, після першого ж застосування цього давнього методу відчула, як волосся стало міцнішим, а зачіска – об`ємнішою.

gazeta.ua