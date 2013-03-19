Як впоратися з безсонням

Проблема безсоння часто має медичну причину, тобто вона може бути пов`язана з проблемами зі здоров`ям. У цьому випадку варто звернутися до клініки сну, яких зараз відкрилося досить багато. А ми сьогодні поговоримо про те, що ж робити, якщо причина безсоння криється в стресі, депресії, перевтомі, неможливості "відключитися" і повноцінно відпочити і т.п.

Приватний консультант, психолог з 10-річним стажем Ніна Берідзе допоможе вирішити цю психологічну проблему:

1. Не лягайте спати, якщо немає бажання.

Не треба змушувати себе заснути, якщо не хочеться - це викличе зайве роздратування. Краще зайнятися якоюсь спокійною справою - почитати книжку, зайнятися рукоділлям - або послухати приємну музику, звуки природи.

2. Не кладіть біля голови працюючі електроприлади.

Особливо це стосується телефонів - вони створюють магнітне випромінювання, яке сприяє порушенню сну.

3. Слідкуйте за харчуванням.

Виключіть зі свого раціону алкоголь, а також продукти, в яких містяться кофеїн, стимулятори та енергетики. До них відносяться кава, кола, чорний чай, тонізуючі напої, шоколад. Крім того, споживання на ніч важкої і жирної їжі (м`ясо, бобові, сирі овочі, чорний хліб) викликає безсоння, оскільки організм змушений займатися не відпочинком, а перетравлюванням з`їденого.

4. Вечеряйте не пізніше, ніж за 3 години до сну.

Причому вечеря повинна бути легкою - в ідеалі тільки овочеві та молочні продукти. Зовсім виключати вечерю не рекомендується, оскыльки це теж може викликати безсоння.

5. Займайтеся спортом.

Регулярні заняття спортом дозволяють не тільки тримати в тонусі м`язи, але і сприяють емоційній розрядці, зміцнюють нервову систему. Проте не варто займатися спортом на ніч - заняття краще припинити за 4-5 годин до сну. При бажанні перед сном ви можете зробити невелику релаксуючу розминку - наприклад, на розтяжку.

6. Не лягайте спати з холодними ногами.

Це може дратувати нервову систему і заважати заснути. Якщо ноги замерзають, одягніть шкарпетки або покладіть в ліжко під ноги грілку.

7. Зробіть ароматерапію.

Найчастіше використовують олію лаванди, перцевої м`яти, мускатного горіха, лимона, троянди, які благотворно впливають на нервову систему, допомагаючи розслабитися і зняти напругу.

8. Спіть в тиші і в темряві, при закритих шторах.

У темряві в організмі людини активніше виробляється мелатонін - речовина, яка є природним снодійним, що викликає швидке розслаблення.

9. Покінчіть з палінням.

Подібно до кофеїну нікотин має стимулюючу дію і підтримує стан неспання. Краще візьміть книгу замість сигарети.

10. Займайтеся сексом перед сном.

Секс - найдавніший і перевірений засіб від безсоння. Отримавши сексуальну розрядку, наш організм відпочиває, ми максимально розслабляємося. Крім того, після оргазму в нашому тілі виробляються особливі речовини, "відповідальні" за сон.

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