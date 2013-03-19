В Україні проходить Тиждень боротьби з туберкульозом
По усій Україні працюватимуть мобільні флюорографи, щоб громадяни змогли зробити рентген та отримати консультацію лікарів... Останніми роками вдалося знизити показники захворюваності, смертності та поширеності туберкульозу, хоча медики занепокоєні високими показниками поєднаної інфекції – туберкульозу та ВІЛ/СНІДу та мультирезистетними формами туберкульозу...
В Україні проходить Тиждень боротьби з туберкульозом.
Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції заступник міністра охорони здоров`я України Олександр Толстанов повідомив, що основною метою проведення акції є поінформувати українців про те, що туберкульоз є цілком виліковною хворобою.
За його словами, впродовж тижня по усій Україні працюватимуть мобільні флюорографи, щоб громадяни змогли зробити рентген та отримати консультацію лікарів.
«У нашій країні сьогодні є все для того, щоб виявити та пролікувати туберкульоз. Однак ця хвороба - проблема не лише медицини. Це - соціально небезпечна хвороба, тому суспільство повинно зробити заслін проти хвороби. Туберкульозом хворіє найрізноматніший контингент й іноді треба змусити людину лікуватися», - зазначив О.Толстанов.
Заступник міністра підкреслив, що в останні роки Україні вдалося знизити показники захворюваності, смертності та поширеності туберкульозу, хоча медики занепокоєні високими показниками поєднаної інфекції – туберкульозу та ВІЛ/СНІДу та мультирезистетними формами туберкульозу.
О.Толстанов також наголосив, що за останні два роки вдалося ввести Уніфіковані клінічні медичні протоколи лікування лікування туберкульозу, які відповідають протоколам ВООЗ.
У свою чергу, перший заступник голови Державної служби щодо соціальних захворювань Євген Ханюков поінформував, що у 2012 році захворюваність на туберкульоз становила 68,1 випадків на 100 тисяч населення, що на 20% нижче порівняно з 2005 роком.
«Показники захворюваності знизилися на 19,2% - з 83,2 до 67,2 на 100 тисяч, а смертність знизилася на третину (31,4%) – з 22,3 до 15,3», - сказав Є.Ханюков.