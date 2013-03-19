В Україні проходить Тиждень боротьби з туберкульозом.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції заступник міністра охорони здоров`я України Олександр Толстанов повідомив, що основною метою проведення акції є поінформувати українців про те, що туберкульоз є цілком виліковною хворобою.

За його словами, впродовж тижня по усій Україні працюватимуть мобільні флюорографи, щоб громадяни змогли зробити рентген та отримати консультацію лікарів.

«У нашій країні сьогодні є все для того, щоб виявити та пролікувати туберкульоз. Однак ця хвороба - проблема не лише медицини. Це - соціально небезпечна хвороба, тому суспільство повинно зробити заслін проти хвороби. Туберкульозом хворіє найрізноматніший контингент й іноді треба змусити людину лікуватися», - зазначив О.Толстанов.

Заступник міністра підкреслив, що в останні роки Україні вдалося знизити показники захворюваності, смертності та поширеності туберкульозу, хоча медики занепокоєні високими показниками поєднаної інфекції – туберкульозу та ВІЛ/СНІДу та мультирезистетними формами туберкульозу.

О.Толстанов також наголосив, що за останні два роки вдалося ввести Уніфіковані клінічні медичні протоколи лікування лікування туберкульозу, які відповідають протоколам ВООЗ.

У свою чергу, перший заступник голови Державної служби щодо соціальних захворювань Євген Ханюков поінформував, що у 2012 році захворюваність на туберкульоз становила 68,1 випадків на 100 тисяч населення, що на 20% нижче порівняно з 2005 роком.

«Показники захворюваності знизилися на 19,2% - з 83,2 до 67,2 на 100 тисяч, а смертність знизилася на третину (31,4%) – з 22,3 до 15,3», - сказав Є.Ханюков.