Продукти харчування – суцільні підробки?

У Україні сфальсифіковано 30% продуктів харчування – їх інгредієнти підмінені. Таку заяву зробив Валентин Безрукий, президент Науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз «ТЕСТ».

У таких продуктах, зокрема, молочний жир замінюють пальмовою олыэю, а замість високоякісного м`яса використовують субпродукти, пояснив експерт. При цьому у різних продуктів свої показники фальсифікації. За словами В.Безрукого, фальсифікатом є 80% згущеного молока, 10-30% сметани і масла, 5-10% молока.

Експерт відзначив: що менше компонентів в продукції, тим менша ймовірність того, що продукт буде сфальсифікований.

likar.info