Президент доручив забезпечити реалізацію проекту «Вчасна допомога»

Президент України Віктор Янукович доручив Державному агентству з інвестицій та управління національними проектами забезпечити реалізацію Національного проекту "Вчасна допомога" вже до листопада цього року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами, про це йдеться в Національному плані дій на 2013 р. щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рр. "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженому указом Президента від 12 березня 2013 року .

Національний проект "Вчасна допомога" передбачає організацію регіональних оперативно-диспетчерських служб із використанням сучасних GPS-технологій для зменшення часу прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнта.

У Держагентстві нагадали що, минулого тижня було завершено розробку та адаптацію технічного проекту системи єдиних регіональних оперативно-диспетчерських служб, який, окрім іншого, враховує специфіку інфраструктури екстреної медичної допомоги в кожному з регіонів України.