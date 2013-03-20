В Україні 80% випускників шкіл мають хронічні захворювання

Верховна Рада прийняла постанову про проведення у 2013 році парламентських слухань з питань оздоровлення та відпочинку дітей та молоді (№2271).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 314 із 398 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Слухання призначено на 3 квітня.

Як зазначається у пояснювальній записці до проекту постанови, пропонується провести парламентські слухання з питань оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, в ході яких заслухати інформацію уряду і пропозиції державних органів, органів місцевого самоврядування та громадських організацій з метою визначення шляхів вдосконалення державної політики в сфері оздоровлення та відпочинку дітей та молоді.

Упродовж останніх років зберігається стійка тенденція до погіршення здоров’я дітей та молоді, обумовлена впливом різних негативних факторів соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру.

За даними державної статистики, при щорічному зменшенні кількості дітей віком до 17 років показник рівня їх захворюваності підвищується. Академія медичних наук України констатує, що 80% випускників шкіл мають хронічні захворювання.