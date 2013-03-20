Жінка намагалася незаконно ввезти в Україну чуже немовля

На Чернігівщині прикордонники затримали жінку, яка намагалася незаконно ввезти в Україну чуже немовля. Про це УНІАН повідомив помічник начальника Чернігівського прикордонного загону Олександр Дудко.

За його інформацією, учора на кордоні з Росією у пункті пропуску "Миколаївка" співробітники Державної прикордонної служби завадили жінці ромської національності, громадянці України, незаконно ввезти до країни новонароджену дитину.

За документами, які громадянка надала на паспортний контроль, вона супроводжувала малолітню дитину. У свідоцтві про народження було вказано, що це 2-місячний хлопчик. Проте поведінка пасажирки викликала у інспектора прикордонної служби певні підозри.

За словами жінки, батьки дитини начебто виїхали з України потягом до Москви на заробітки. Однак прикордонники з`ясували, що жоден з батьків дитини, на ім`я якої видано свідоцтво про народження, державний кордон на виїзд з України не перетинав. Потім стало відомо, що дитина, на ім`я якої видано свідоцтво про народження та довіреність, територію України також не залишала і перебуває в стаціонарі однієї з лікарень Закарпатської області.

Медичні працівники, викликані у пункт пропуску з Семенівської центральної районної лікарні, встановили, що стан здоров’я дитини задовільний, проте вона є не хлопчиком, а дівчинкою. Оскільки 42-річна українка незаконно перевозила через кордон дівчинку та використовувала при цьому чуже свідоцтво про народження, про цей факт прикордонники повідомили співробітників СБУ

Повідомлення про порушення законодавства внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває розслідування.