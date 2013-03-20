Працівникам протитуберкульозних закладів встановили спецвиплати

Уряд сьогодні на засіданні прийняв постанову "Деякі питання оплати праці працівників протитуберкульозних закладів".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Як зазначається в повідомленні, запровадження вказаної постанови дозволить з 1 липня 2013 року встановлювати працівникам спеціалізованих протитуберкульозних закладів (лікарям, середньому та молодшому медичному персоналу):

- допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки;

- щорічну матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань;

- молодшим медпрацівникам встановлювати надбавку за вислугу років (у розмірі 10, 20, 30 відсотків у залежності від стажу роботи).

Як підкреслили в МОЗ, прийняття такого рішення є значним кроком щодо удосконалення оплати праці та соціального захисту працівників протитуберкульозних закладів, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять, здійснюють догляд за хворими на туберкульоз та/або прибирання приміщень, у яких перебувають такі хворі.