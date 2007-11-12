Сім медзакладів удостоєні звання «Лікарня доброзичлива до дитини»

Сім прикарпатських лікарень перейшли на роботу з дотриманням сучасних вимог надання медичної допомоги матері й дитині та отримали цього року Міжнародне звання «Лікарня доброзичлива до дитини».

Як повідомили УНІАН в управлінні охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, цього звання удостоїлися обласна дитяча клінічна, пологовий будинок м.Івано-Франківська, Богородчанська, Городенківська, Калуська, Косівська та Рожнятівська центральні районні лікарні. Це досягнення медиків Прикарпаття є результатом чотирирічної співпраці між Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ та обласною дитячою лікарнею.

Серед інших здобутків співпраці із дитячим фондом є функціонування на базі лікарень підтримки грудного вигодовування, відповідального батьківства «Криниця», які виконують ресурсно-методичне керівництво з опіки над дітьми наймолодшого віку, що діють у центральних районних лікарнях, сільських школах та медичних пунктах.

Крім того, на Прикарпатті втілюють окремі елементи моделі розвитку дітей, що діє у Швеції, де найнижчий рівень у світі їхньої захворюваності та смертності. Справа лише за тим, аби охопити тією діяльністю й решту районів Івано-Франківщини.