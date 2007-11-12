Кожній сьомій українці загрожує рак молочної залози

Кожна сьома українка має істотні шанси захворіти на рак, стверджують українські онкологи. За даними МОЗ, в Україні щороку діагностують близько 16 тисяч випадків цієї хвороби. 40% жінок звертаються до лікарів, коли хвороба досягла ІІІ-IV стадії, на яких лікування складне або майже неможливе.

«Найгостріша проблема сьогодні — це байдужість людей до свого власного здоров’я. Їх дуже важко переконати, що регулярне обстеження допоможе врятувати і подовжити їм життя», — стверджує Анатолій Гонца, головлікар Чернівецького обласного онкодиспансеру.

За словами фахівця, головну роль у лікуванні цього виду раку відіграє час. «Чим раніше буде виявлено хворобу, тим більше в пацієнтки шансів одужати, — каже Гонца. — Жінка повинна дбати про своє здоров’я і двічі на рік, не відкладаючи «на потім», пройти обстеження».

При тому головлікар Чернівецького онкодиспансеру стверджує, що за умов ранньої діагностики і належного лікування раку грудей жінки репродуктивного віку зможуть потім без особливих складнощів народжувати дітей.

Зменшити високу смертність від різних видів раку, яка існує в Україні, можна за допомогою поглиблення діагностичної мережі, вважає завідувач кафедри онкології Буковинського медуніверситету Роман Сенютович.

«У наш час лікар-онколог має бути в кожній поліклініці — великій і малій, він повинен займатися скринінгом раку, раннім його виявленням. До того ж потрібна велика роз’яснювальна робота, треба вміти переконати пацієнтів у тому, що рак — це не вирок, він піддається лікуванню», — стверджує професор.

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