Американці провели успішні випробування вакцини від нікотинової залежності

У США завершилися клінічні випробування вакцини NicVAX від нікотинової залежності, яка була створена компанією Nabi Biopharmaceuticals, повідомляє WebMD.

Препарат виявився досить ефективним, тому що вакцина NicVAX заснована на стимуляції вироблення антитіл, які зв’язують молекули нікотину у крові. У такому вигляді нікотин не здатен перебороти гематоенцефалічний бар’єр і проникнути у тканину мозку, що робить паління менш привабливим.

У дослідженні, яке проводилося у дев’ятьох медичних центрах у різних містах США, брало участь близько трьохсот курців, які впродовж шести місяців приймали чотири або п’ять ін’єкцій вакцини (одна група) або плацебо (друга група).

Під час лікування і наступних 6 місяців учасники експерименту постійно перебували під спостереженням медиків. З’ясувалося, що за цей період кинули курити 16% людей, які одержували великі дози вакцини, також позбулися від нікотинової залежності ще 14% добровольців, яким уводилися нижчі дози вакцини. А в контрольної групі, яка приймала плацебо, вилікувалося тільки 6%.

У найближчому майбутньому американські вчені мають намір провести більш масштабний етап випробувань вакцини NicVAX, щоб виявити побічні ефекти.

А в продажу нова вакцина з’явиться через один чи два роки.

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