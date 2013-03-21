Україна з 20 березня заборонила імпорт бразильської свинини

Україна з 20 березня ввела тимчасову заборону на ввезення свинини з Бразилії.

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Як зазначається у повідомленні, відповідне розпорядження було видане головним державним інспектором ветеринарної медицини України Володимиром Горжеєвим.

Причиною тимчасової заборони, згідно з повідомленням, стала невідповідність за мікробіологічними показниками м`яса свиней низки бразильських виробників вимогам українського законодавства.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна з 27 лютого ввела тимчасову заборону на ввезення усіх продуктів тваринного походження виробництва бразильської компанії Alibem Comercial De Alimentos Ltda через невідповідність мікробіологічним стандартам продукції.

Довідка УНІАН. У 2012 році Україна імпортувала з Бразилії товарів на 572,2 млн дол., що на 5,4% вище за показник 2011 року. Держстат не повідомляє про частку м`яса і м`ясних продуктів у загальному обсязі імпорту з цієї країни.

Усього ж у 2012 році Україна імпортувала м`яса і м`ясних субпродуктів з усіх країн світу на 722 млн дол., що в 1,5 разу перевищило показники 2011 року.