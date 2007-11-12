Шість протипростудних правил на кожен день

Вам подобається дивитися на людей із червоними носами, сльозливими очима і кашлем? Ні? Тоді, щоб не бути такими, намагайтеся дотримуватись простих правил протипростудної безпеки.

Правило перше – утепляйтесь!

Надворі вже давно не травень, тому на голові має бути шапочка, на шиї - шарф, а на руках - рукавички. Під куртку або пальто надягайте светр, хоча б тонкий. Короткі курточки і тонкі колготки залиште до весни в шафі. При цьому, стежите за тим, щоб одяг був не так теплим, як сухим. Волога тканина витягне з вас тепло не гірше за крепкий мороз.

Особливо важливо тримати в теплі ноги. У жодному випадку не ходіть із мокрими ногами. На роботі тримайте змінне взуття, а також запасні шкарпетки «про всяк випадок». Якщо промокли і замерзли, перш ніж переодягнутися в сухе, промасажуйте ступні ніг до відчуття тепла.

Правило друге – зігрівайтесь!

Ви приходите ввечері додому - змерзли і зголодніли. Нехай шлунок зачекає, займіться тілом. Негайно зануртесь у гарячу ванну або станьте під душ, особливу увагу приділіть зігріванню ніг. Потім розітріться жорстким махровим рушником, і надіньте сухі шерстяні шкарпетки. Тільки після цього можна приступати до холодильника і плити. Для профілактики почніть вечерю зі склянки гарячого молока з медом і щіпкою соди.

Правило третє – вітамінізуйтесь!

Привчіть себе до регулярного вживання вітаміну С, який допомагає виробленню в організмі інтерферону, що вбиває віруси і мобілізує лімфоцити для боротьби з простудою. Вітамін С ви знайдете в квашеній капусті, лимонах, апельсинах, шипшині і в пігулках. Останні не можна вживати натщесерце, щоб не нашкодити шлунку. І обов`язково включіть у свій раціон кисломолочні продукти – кефір, ряжанку, йогурт.

Правило четверте – висипайтесь!

При недостатності сну наш імунітет слабшає, оскільки клітки не встигають відновлюватися, а значить не можуть дати адекватної відповіді на атакуючу інфекцію. Висновок простий: спіть, доки не виспитеся і не менше 7 годин на добу. намагайтеся не нервувати, особливо через дурниці. Стрес сприяє хворобам.

Правило п`яте – зволожуйтесь!

Мається на увазі не ходити мокрим, а зволожувати повітря в квартирі й офісі. У холодну пору року при обігрівальних системах, повітря стає сухим, услід за ним висушується і слизиста оболонка носоглотки. У результаті, потрапляючі на неї віруси і мікроби не осідають на вологих «ворсинках», а йдуть углиб організму.

Для підтримки певної вологості поставте в кожній кімнаті відкриті посудини з водою, міняючи воду щодня, щоб у ній не завелися грибки. Не забувайте провітрювати приміщення, відкриваючи кілька разів на день вікна на 10-15 хвилин.

Правило шосте – вмивайтесь!

Щоб не підхопити вірус у транспорті або на роботі, найкраще закрити ніс і рот марлевою пов`язкою, або шарфом, газетою, хусткою. Але якщо це вам не підходить, то частіше мийте руки і обличчя. торкаючись предметів, на яких вже є віруси, а потім чіпаючи руками очі, ніс, рот, ви самі приносите інфекцію в організм. Якщо під рукою немає мила, просто сполосніть руки гарячою водою або обітріть їх мокрим рушником.

Відмовтеся від носових хусточок. Віруси, які осіли на них, довго зберігають свою життєздатність, тому при повторному використанні вони легко можуть знову перекочувати у ваш організм. Набагато безпечніше і гігієнічніше користуватися одноразовими паперовими серветками.

З тієї ж причини під час традиційних чаювань на роботі слід замість скляних стаканів або фарфорових чашок користуватися одноразовими пластмасовими або паперовими стаканчиками. Не пийте зі скляних стаканів у різних точках громадського харчування. Невідомо, наскільки ретельно їх промивають і дезінфікують.

Ось такі прості поради. Але діють вони як профілактичний засіб у сезон простуд не гірше, ніж запатентовані антивірусні і антимікробні препарати.

Правда. Ру