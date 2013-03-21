Президента просять забезпечити права дітей з синдромом Дауна

Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко провів зустріч з представниками громадських організацій, які передали звернення до глави держави Віктора Януковича з проханням забезпечити права дітей з синдромом Дауна.

Як зазначив Юрій Павленко, звернення буде оперативно опрацьоване і передане на розгляд Президентові, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Глава держави наголошує на створенні в Україні таких умов, які б давали можливість повноцінного лікування, реабілітації, соціальної адаптації дітей з синдромом Дауна, зокрема через запровадження інклюзивної освіти у школах», - заявив Уповноважений Президента з прав дитини.

За словами Ю.Павленка, нові соціальні ініціативи Президента України, оголошені 27 лютого на розширеному засіданні Кабінету міністрів, великою мірою стосуються підтримки і захисту сімей, у яких виховується дитина з особливими потребами, дитина-інвалід, створення умов для максимальної соціалізації дитини з будь-яким захворюванням, зокрема із синдромом Дауна. «Президент поставив завдання створити центри денного перебування, які надаватимуть кваліфіковану допомогу, реабілітацію дітям з особливими потребами, а також навчатимуть батьків догляду за дитиною», - зазначив Ю.Павленко.

Крім того, він звернув увагу на велике значення ранньої діагностики хвороби, адже діти з синдромом Дауна, які живуть у сім`ї та отримують ранню спеціальну педагогічну допомогу, як правило, розвиваються з позитивною динамікою, набувають необхідних умінь і навичок для навчання, життя в соціумі. Ю.Павленко також наголосив на важливості подальшого розвитку інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами. Протягом минулого року на виконання завдань Президента були зроблені ключові кроки із запровадження реальної інклюзивної освіти у школах України, зокрема, було підписано відповідний наказ Міністерства освіти і науки, а у школах запроваджено нову штатну одиницю - асистент вчителя для роботи з дітьми з особливими потребами.

Інклюзивна форма навчання дітей з таким захворюванням є найбільш ефективним засобом, який гарантує солідарність між дітьми з особливими потребами та їх ровесниками, наголосив Ю.Павленко.

*** 21 березня у світі відзначають Міжнародний день людини з синдромом Дауна. В Україні щорічно народжується більше 400 дітей з синдромом Дауна.

Всеукраїнська благодійна організація «Даун Синдром», яка об’єднує понад 520 сімей, у яких живуть діти з синдромом Дауна, та партнери передали звернення до Президента. У зверненні йдеться про актуальні проблеми дітей з синдромом Дауна в отриманні вчасного лікування, реалізації права на освіту, соціалізації.

Конвенція ООН «Про права дитини», яку ратифікувала Україна, визнає право дитини-інваліда вести повноцінне життя в умовах, які забезпечують її гідність, особливе піклування суспільства, доступ до освіти, відновлення здоров`я, соціальне, культурне і духовне життя.

У Державному бюджеті, на виконання доручення Президента України, з 2013 року у 2,5 разу - до 48 млн грн - збільшено обсяги видатків на освіту дітей з особливими потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, що дасть реальну змогу відкривати інклюзивні класи у загальноосвітніх школах та інклюзивні групи в дошкільних закладах.