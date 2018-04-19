Синдром хронічної втоми маскується під інші хвороби

Синдром хронічної втоми (СХВ) або "фатіг-синдром" (fatigue - по-французьки "слабкість, втома") - останнім часом досить модна тема для обговорення. Напевно, у зв`язку з тим, що наш урбанізований і технократичний стиль життя, безумовно, сприяє невротізації.

Усім нам знайоме відчуття "накопиченої втоми" після напруженої робочого тижня або емоційне і фізичне "виснаження" до кінця робочого року, в очікуванні відпустки. Однак СХВ дещо відрізняється від нормальної, фізіологічної втоми.

Синдром цей, як самостійне захворювання визнається не всіма лікарями. Це і вірно, оскільки причина його появи до кінця не ясна. Відзначено, що частіше він виникає у молодих енергійних цілеспрямованих людей, стурбованих успіхом свого бізнесу або кар`єри.

Однак далеко не всі трудоголіки страждають цим. Є гіпотеза про вірусне походження синдрому, оскільки в крові хворих СХВ часто виявляються антитіла до вірусів Епштейна-Барр.

Можливо, наявність латентної вірусної інфекції сприяє більш швидкому виснаження організму при високих емоційних і фізичних навантаженнях. Іншою версією походження СХВ є депресія.

Відомо, що у 50% хворих СХВ виявляються ознаки депресії. Відповідно до "депресивної" теорії, СХВ - варіант депресивного стану. Однак, той факт, що в лікуванні хронічної втоми добре зарекомендували себе не тільки антидепресанти, але й протизапальні засоби, говорить, скоріше, про складне походження синдрому - і вірусне, і психічне, підкреслює EURODOCTOR.

СХВ - це беспричинно, сильно виражена загальна втома, вона не минає після відпочинку, заважає людині жити у звичному для неї ритмі.

СХВ маскується під інші хвороби, тому розпізнати підступний недуг вельми непросто.

Які ж прояви синдрому хронічної втоми? По-перше, це постійне відчуття в`ялості і слабкості, які не минають після нічного сну й повноцінного відпочинку.

Ці прояви, по суті, не пов`язані з інтенсивністю фізичного або емоційного навантаження. Постійно відчуваєш себе розбитим, хочеться посидіти або полежати.

Другим важливим проявом синдрому хронічної втоми є болі в м`язах і суглобах. Ці болі можуть бути неінтенсівними, ниючими.

Їх наявність змушує багатьох медиків відносити синдром хронічної втоми до групи фіброміалгій - імунних або спадкових захворювань м`язів і фасцій. При цьому температура тіла, як правило, нормальна; м`язи ненапружені.

Одна з найбільш частих скарг, з якою люди звертаються до лікаря, це стомлення, що називають по-різному: слабкістю, втомою, млявістю, дефіцитом енергії.

Підсумки спостереження синдрому хронічної втоми, проведені сайтом Аbout.com / health в 4 великих містах США, були оприлюднені Американським центром контролю та профілактики захворювань. Дослідження виявили закономірності поширення недуги. Жінки страждають від неї в 2-3 рази частіше за чоловіків.

Синдром хронічної втоми уражає в основному людей працездатного віку старших 30-ти років. Майже 2/3 з них - з гарною освітою та з родин високого достатку, причому в групі ризику ті, хто частіше піддається на роботі стресу.

Багато серед захворілих на тих, хто відноситься до себе занадто вимогливо. Адже розумові навантаження виснажують.

Для лікування синдрому хронічної втоми лікарі рекомендують різні медичні терапії, компліментарну та нетрадиційну медицину, застосування дозволених (не відносяться до допінгу) фармакологічних препаратів і спеціалізованих продуктів харчування (продуктів підвищеної біологічної цінності). Надзвичайно корисні засоби, в першу чергу:

1. Вітаміни

2. Гепатопротектор

3. Імуномодулятор

4. Адаптоген

Юлія Мартиненко