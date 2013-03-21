Сафіуллін представив програму розвитку фізкультури і спорту

Міністр молоді та спорту України Равіль Сафіуллін представив Загальнодержавну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, представлення програми відбулось сьогодні на брифінгу.

Міністр повідомив, що програмою передбачено будівництво 50 плавальних басейнів, 2,5 тис. багатофункціональних спортивних майданчиків, спорудження у кожній області універсального спортивного комплексу для систематичних занять населення фізичною культурою і спортом, облаштування в кожному місті велосипедних доріжок довжиною не менш як 3 км та рекреаційних зон, парків відпочинку, спортивних баз для активного відпочинку населення.

«Щорічно Україна втрачає 700 тисяч громадян, третина з яких - працездатного віку, - зазначив Р.Сафіуллін. – Кожен десятий українець не доживає до 35 років, а кожен четвертий – до 60. За тривалістю життя нас випереджають не тільки країни ЄС, але й усі пострадянські країни. Кожного року 100 тисяч українців помирають від наслідків куріння, з них 10% - пасивні курці. Україна знаходиться серед країн-лідерів за кількістю споживаного алкоголю. Більш як 500 тисяч наших співгромадян помирає від серцево-судинних захворювань. Жінки не виношують дітей, а кожен 100-й немовля гине, 90% школярів закінчують школу хворими».

Як зазначив міністр, програма розроблена за рішенням Громадської гуманітарної ради, яку очолює Президент України Віктор Янукович, і передбачає всі ті життєво важливі зміни у сфері фізичної культури і спорту, які можуть радикально поліпшити ставлення громадян до свого здоров’я. Мова йде не лише про будівництво нових об`єктів, розвиток ДЮСШ, насамперед, йдеться про зміну ставлення до питання фізичного здоров`я як питання державного значення.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 6 березня схвалив законопроект, що передбачає ухвалення Загальнодержавної соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2013-2017 роки.