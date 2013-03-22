Як уникнути загострення хвороб навесні

Мінлива сира погода погано відбивається на судинах, провокуючи стрибки тиску і головний біль. Підвищується ризик застуд, захворювань дихальної системи, циститів, проблем з нирками. Свої рекомендації про те, як уникнути сезонного загострення хронічних хвороб, дала лікар-терапевт Юлія Охріменко.

Тріщини в куточках рота, сухість шкіри, кровоточивість ясен, ламкість нігтів, випадання волосся говорять про авітаміноз. Лікар рекомендує їсти більше овочів і фруктів, пити відвар шипшини і свіжі соки, приймати вітамінно-мінеральні комплекси.

Для зміцнення захисних сил організму також потрібні: повноцінне харчування, фізкультура, уникнення стресів, здоровий сон (не менш 8 годин на добу), відмова від шкідливих звичок. Для імунітету і судинного тонусу корисно загартування або контрастний душ вранці з подальшим динамічним розтиранням махровим рушником.

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