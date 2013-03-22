Парламент відхилив зміни до закону про охорону праці

Верховна Рада відхилила закон "Про внесення змін до Закону України “Про охорону праці” з пропозиціями Президента України (№0990).

Як передає кореспондент УНІАН, за повторне направлення відповідного законопроекту на доопрацювання у Комітет ВР з питань соціальної політики та праці проголосував 161 із 390 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. За відхилення його в цілому — 153 з 387 депутатів. Парламент також не зміг подолати вето Президента, за це проголосували лише 50 депутатів з 385.

Таким чином даний закон відхилено.

Як ідеться у висновку Комітету з питань соціальної політики та праці, який розглянув пропозиції Президента України до відповідного закону, ним передбачається розмежування повноважень в галузі охорони праці між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

5 жовтня 2012 року Президент України повернув до парламенту закон зі своїми пропозиціями. На думку глави держави, прийнятий Верховною Радою 18 вересня 2012 року закон «Про внесення змін до Закону України «Про охорону праці» не може бути підписаний через те, що його положення не відповідають законам про Кабінет міністрів та про центральні органи виконавчої влади. Це стосується, зокрема, змін до абзаців четвертого та п’ятого ст. 33 закону «Про охорону праці», якими центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, наділяється повноваженнями щодо здійснення нормотворчої діяльності, розроблення та затвердження правил, норм, положень, інструкцій та інших нормативно-правових актів з охорони праці або змін до них, координації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Проте, у зв‘язку із прийняттям закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів» від 16 жовтня 2012 р. № 5459 – УІ, запропоновані законом норми та пропозиції Президента України втратили актуальність, і його слід відхилити.

Враховуючи наведене, Комітет запропонував парламенту відхилити закон «Про внесення змін до Закону України «Про охорону праці».

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня 2012 р. Верховна Рада ухвалила в новій редакції закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про охорону праці", врахувавши всі пропозиції Президента України.

Даний закон прийнятий Верховною Радою України 5 липня 2012 року, але Президент України тоді його заветував.