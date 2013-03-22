Чи відповідатимуть особи, причетні до незаконної трансплантації?

Народні депутати з фракції «Батьківщина» вимагають притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які незаконно вилучали людські органи і тканини для продажу, трансплантації та переробки для створення біоімплантантів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, відповідні депутатські звернення народні депутати Андрій Пишний, Лілія Гриневич, Павло Петренко та Андрій Іванчук направили міністру внутрішніх справ та Генеральному прокурору України.

У зверненнях наголошується, що в жовні 2012 року було викрито організовану злочинну групу з числа працівників Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи та комунального закладу «Чернігівське обласне патологоанатомічне бюро», які вилучали в померлих осіб анатомічні фрагменти, тканини та їх компоненти для подальшого продажу.

Окрім того, в лютому 2012 року у Миколаєві був затриманий автомобіль з біоматеріалами (кістками, тканинами та органами тощо), вивезеними з Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи, а також великі суми грошей для оплати послуг судмедекспертів. Згідно з конфіскованими документами, біоматеріали направлялися на завод у Німеччині, який належав філіалу американської компанії RTI Biologics (Флорида).

За словами народного депутата А.Пишного, ці представники медичної сфери грубо порушують норми законодавства, намагаючись збагатитися за рахунок горя інших людей. «І подібних сумнозвісних прикладів не одна сотня», - наголосив він.

З огляду на це, народні депутати фракції «Батьківщина» звернулися до Генерального прокурора та міністра внутрішніх справ з вимогою провести невідкладну перевірку численних фактів порушення встановленого законом порядку трансплантації органів, надати інформацію щодо загальної кількості випадків таких порушень, кількості кримінальних справ та інформацію щодо притягнення винних осіб до відповідальності протягом 2011-2012 років.