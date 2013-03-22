Гілауронова кислота повертає шкірі пружність

Сьогодні в косметології, напевно, немає популярнішої речовини, ніж гілауронова кислота. Такій затребуваності вона так само зобов`язана своїй головній функції - турботі про пружність шкіри.

А все через те, що останнім часом однією з найпоширеніших причин старіння шкіри вважається руйнування гілауронової кислоти як з віком, так і під впливом різних зовнішніх чинників. Учені упевнені, що провідну роль в знищенні гілауронової кислоти в клітинах нашого організму грають ультрафіолетові промені, дії яких ми постійно піддаємося.

Більш того, доведено, що з віком гілауронова кислота, що виробляється організмом, так само втрачає свою здатність повною мірою забезпечувати клітини водою.

В результаті цих чинників у нас з`являються одні з найявніших ознак старіння - зморшки.

Саме тому гілауронова кислота є частим компонентом зволожуючих і антивікових кремів, живильних масок, помад для губ, ранозагоювальних препаратів.

Так само сьогодні стало досить популярним використання гілауронової кислоти у вигляді ін`єкцій для розгладження зморшок і прискорення регенерації шкіри. Проте фахівці рекомендують відноситися до такого роду процедур з обережністю, не вдаючись до уколів дуже рано. Річ у тому, що, як показує практика, ін`єкції викликають звикання, тобто, одержавши дозу гілауронової кислоти, наші клітини шкіри починають лінуватися і перестають самостійно підтримувати пружність і еластичність шкіри. Фахівці радять вдаватися до ін`єкцій кислоти не раніше 37-40 років.

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