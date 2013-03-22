Що таке вегето-судинна дистонія

Харківський терапевт Олександр Рильцов, 38 років, не визнає діагнозу "вегетосудинна дистонія" (ВСД) і "нейроциркуляторна дистонія". Вважає, що через нього хворим призначають лікування, що не допомагає.

"Ця хвороба існує лише в головах наших вітчизняних лікарів. Найчастіше її діагностують при слабкості, тривозі, серцебитті, задишці. Такі симптоми бувають при неврозах, тривожності, депресіях, панічних атаках. Людина описує напади страху, а їй чомусь ставлять дистонію. Призначають ліки, які нічого не дають. Якщо такі симптоми після стресу - це не ВСД, це до психіатра. Наша 40-річна пацієнтка звернулася в інститут ортопедії з цим діагнозом. Скаржилася на запаморочення. Професор відмовився прийняти її без результатів обстеження. Мала невелике зміщення хребців. В її віці це варіант норми. За 40 років хребці просаджуються. Я направив її до психотерапевта - за місяць прийшла задоволена, бо запаморочення минуло. А скільки часу до того її лікували не від того і направляли не туди?"

Каже, часто замість гіпертонії лікарі діагностують дистонію за гіпертонічним типом.

"У нас на Харківщині був випадок, коли в молодого чоловіка був тиск за 300. Йому поставили діагноз ВСД за гіпертонічним типом. Сільські лікарі лікували його від цієї недуги, поки його не обстежили в обласній лікарні. Це виявилася пухлина, яка продукує адреналін. Він і підвищував тиск."

Каже, чітких симптомів ВСД немає. Лікарі мають виявити справжню причину нездужання.

"Переважно цей діагноз ставлять невропатологи, терапевти, інколи психіатри. Якщо психіатр поставив діагноз ВСД або НЦД, але має на увазі під цим невроз і призначає правильне лікування, то немає жодної проблеми. Але на практиці це зливний бачок, куди стікає все, що лікар не може пояснити. Скарги на біль у руці, перебої в роботі серця, серцебиття, втрата свідомості зводяться до діагнозу ВСД. А це може бути небезпечна аритмія, яка потребує негайного лікування. Треба робити кардіологічне обстеження, УЗД серця. Якщо пошукати в "гуглі" "чергова смерть школяра на фізкультурі" - одразу буде кілька статей. У цих людей треба було шукати серцеві хвороби."

"Приходить молода дівчина, на вигляд здорова. Скаржиться на болі у грудній клітці і температуру. Попередній лікар її не оглядав і поставив діагноз ВСД. Легені не слухав, бо немає кашлю, про температуру просто не спитав. Я слухаю легені - а там пневмонія. Подібних випадків дуже багато, бо цей діагноз ставлять майже всім."

gazeta.ua