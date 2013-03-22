Як боротися з лупою

Проблема лупи дуже болюча, особливо - для тих з нас, хто носить довге розпущене волосся. Найчастіше лупа є зовнішнім проявом більш глибоких проблем. Щоб проаналізувати причини виникнення цього неприємного явища і зрозуміти, як від неї позбавитися, ми звернулися до фахівців медичної клініки.

Лупа - це зовнішній прояв себорейного дерматиту, грибкового ураження шкіри голови. Грибки, що викликають лупу, знаходяться в шкірі волосистої частини голови постійно. При себореї їх кількість зростає, і цим обумовлюється появу лупи.

Причини виникнення лупи:

- суха лупа або суха себорея пов`язана з гормональними збоями, що знижують вироблення шкірного сала. В результаті цього шкіра голови лущиться, утворюючи суху лупу.

- жирна лупа або жирна себорея викликана гіперсекрецією шкірного сала і жирному блиску волосся. Жирна лупа нагадує жовті плями, які утворюють на шкірі липкий шар.

Також причиною лупи може стати:

- Стрес

- Авітаміноз

- Знижений імунітет

- Неправильне харчування

...що особливо актуально навесні.

Як же боротися з лупою?

1. В першу чергу, необхідно звернути увагу на харчування - не їсти багато смаженого, солоного, гострого, жирного, не захоплюватися алкоголем. Не їжте багато солодкого, а вживайте в їжу побільше кисломолочних і молочних продуктів, а також продуктів, в яких містяться вітаміни А, В, С, Е і ще мідь, кальцій, цинк.

2. Користуйтеся медичним шампунем, відповідно до вашому типу лупи: від сухої лупи допомагають шампуні з цинком, від жирної лупи - з саліцилової кислотою.

3. Можна також використовувати народні засоби по боротьбі з лупою (їх наносять перед миттям голови у вигляді масок, приблизно на 30 хвилин): відвар звіробою, кисломолочні продукти (кефір і кисляк), жовток і рицинова олія.

4. Пийте більше води без газу - це засіб особливо ефективний проти сухої себореї.

5. Якщо ви користуєтеся засобами стайлінгу, обов`язково змивайте їх перед сном.

6. Регулярно робіть масаж шкіри голови в довільній формі - його головний ефект у поліпшенні кровообігу і приливу крові до волосся.

Але при цьому ми рекомендуємо обов`язково звернутися до фахівця-трихолога, пройти комплексне обстеження організму, а також здати аналіз крові на гормони і зробити УЗД щитовидної залози.

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