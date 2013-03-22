Найкорисніші для нирок продукти

Здорові нирки – украй важливий показник здоров`я організму в цілому, оскільки саме завдяки цьому органу виводяться шкідливі речовини, що накопичилися, яких у наш час стає все більше. На думку дієтологів, підтримувати в здоровому стані нирки дуже просто – потрібно лише додати в свій раціон деякі продукти.

Портал medikforum.ru повідомив, що до щоденного раціону потрібно додати декілька елементів, щоб впродовж всього життя підтримувати нирки у нормальному стані.

У цьому списку перше місце займає зелень, яка багата вітаміном А, а також ефірними оліями, здатними запобігти виникненню каменів. Наприклад, це може бути фенхель, кріп і селера.

Другу позицію зайняли яблука, оскільки вони перешкоджають процесу утворення сечової кислоти і мають сечогінні властивості. До речі, цей фрукт може бути особливо корисним для людей, що вже мають проблеми з нирками. Дієтологи їм рекомендують споживати щодня не менше ніж три солодкі яблука.

На третьому місці опинилася риба, що містить мідь, фосфор, залізо, магній, кальцій, калій, кобальт, марганець і бром. Крім цього, рибні страви насичені легкозасвоюваним білком, мікроелементами і поліненасиченими жирними кислотами.

Кавун, коханий дієтологами за свою властивість розчиняти і виводити з організму солі, опинився на четвертому місці.

П`яту позицію зайняв гарбуз, який містить солі калію і має сечогінні властивості. Він допомагає розчинити камені в нирках.

На шостому місці знаходиться шипшина, що містить мінеральні компоненти, які розчиняють камені в нирках до стану піску.

І на останній, сьомій позиції розташувався хліб з житнього борошна грубого помелу. Цей продукт містить клітковину і вітаміни, які регулюють роботу нирок, а також допомагають виводити солі і шкідливі речовини з організму.

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