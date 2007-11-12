Фігура матері впливає на інтелект дитини

Учені дійшли висновку, що жінки з широкими стегнами та вузькою талією народжують розумних дітей.

Група вчених із Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі та Університету Піттсбургу провели науковий експеримент і дійшли висновку, що жінки з більшою різницею між розміром талії і стегон народжують дітей із вищими інтелектуальними здібностями.

Дослідники протестували 16 тисяч жінок і дівчат та виявили, що жінки з більшою різницею між розміром талії та стегон народжують розумніших дітей.

Фахівці з`ясували, що в жіночих стегнах містяться жирні кислоти омега-3, які сприяють розвитку мозку матері, а також дитини під час вагітності. А ось жир навколо талії, який містить багато жирних кислот омега-6, не сприяє розвитку мозку.

Як повідомив один з дослідників, Стівен Галін з Університету Санта-Барбари, чоловіки люблять пані, чия фігура нагадує пісочний годинник. А інший дослідник стверджує, що чоловіки реагують на таких жінок, оскільки це важливо для відтворення.

Наукові дослідження неодноразово показували, що чоловіки всіх віків вважають жінок з великими грудьми й великими стегнами привабливішими. Також відвіку відомо, що жінки з великими грудьми і стегнами живуть довше.

Корреспондент.net