В Україні заборонили ввезення м'яса польської компанії Krak-Tol

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України з 22 березня припинила ввезення на територію країни продукції тваринництва польської компанії Krak-Tol, повідомила прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, Львівська регіональна лабораторія ветеринарної медицини виявила в замороженому курячому м`ясі механічної обвалки польського виробника сальмонелу.

Довідка УНІАН. У 2012 році Україна імпортувала з Польщі товарів на 315,8 млн. дол., що на 10,4% вище за показник за 2011 рік. Держстат не повідомляє про частку м`яса і м`ясних продуктів у загальному обсязі імпорту з цієї країни.

А загалом у 2012 році Україна імпортувала м`яса і м`ясних субпродуктів з усіх країн світу на 722 млн. дол., що в 1,5 разу перевищило показники 2011 року.