Круглий стіл на тему: «10 викликів з боку туберкульозу. Ваша відповідь», організований БФ «Розвиток України» спільно з ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій». Засідання відбудеться в рамках Другої Всеукраїнської конференції з питань національної відповіді епідемії туберкульозу: “10 викликів з боку туберкульозу та їх подолання”. Учасники: міністр охорони здоров’я Ю.Гайдаєв, міністр праці та соціальної політики М.Папієв, керівник парламентської фракції Партії Регіонів Р.Богатирьова, заст.голови Держдепартаменту з питань виконання покарань Н.Калашник та ін. (готель "Русь", вул. Госпітальна 4). Потрібна акредитація. Телефон: 502-52-14.