Психотропні засоби ввозитимуть на підставі обов’язкової декларації

Кабінет міністрів України постановою № 1307 від 8 листопада 2007 року затвердив Порядок перевезення хворими, які прямують транзитом через територію України, наркотичних засобів і психотропних речовин.

Текст відповідної постанови за підписом прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА розміщений на Урядовому порталі.

Зокрема, ввезення на територію України хворими наркотичних засобів і психотропних речовин здійснюватиметься за умови обов’язкового письмового декларування в порядку, встановленому для громадян.

Так, для здійснення митного контролю та митного оформлення наркотичних засобів і психотропних речовин хворий подає митну декларацію, рецепт, виданий закладом охорони здоров’я або лікарем іноземної держави на ім’я хворого, легалізований консульською установою України за кордоном, паспортний документ, що посвідчує особу хворого та надає право на перетинання державного кордону України.

Для лікарських засобів, що зареєстровані в Україні, додається копія сертифіката якості лікарського засобу, виданого виробником.

Згідно з порядком, хворий може ввозити на митну територію України або вивозити за її межі наркотичні засоби і психотропні речовини в кількості, визначеній у рецепті або довідці про надання медичної допомоги на території України, але не більш як 10 ампул наркотичного засобу або психотропної речовини, 50 таблеток психотропної речовини, 10 трансдермальних систем.

Наркотичні засоби і психотропні речовини, що не зареєстровані в Україні, можуть ввозитися на територію України за умови надання відомостей про реєстрацію лікарського засобу на території держави, з якої переміщується хворий.

Наркотичні засоби і психотропні речовини, що вивозяться за межі України, підлягають обов’язковому письмовому декларуванню в порядку, передбаченому для громадян.

Згідно з порядком, хворий не має права будь-яким чином відчужувати наркотичні засоби і психотропні речовини.

Консульські установи України за кордоном зобов’язані під час легалізації рецепта на наркотичні засоби і психотропні речовини попередити в письмовій формі хворого про зазначену вимогу.

Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюють в межах своїх повноважень Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби та МОЗ.