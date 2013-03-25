Як працює "швидка" у Києві?

Сьогодні о 13.00 відбудеться брифінг з питань організації роботи швидкої медичної допомоги у Києві в умовах негоди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, участь у брифінгу візьме головний позаштатний спеціаліст з медицини невідкладних станів Департаменту охорони здоров’я Києва Анатолій Вершигора.

Місце проведення: вулиця Богдана Хмельницького, 37-Б. Телефон для довідок: 050-012-31-11.