Українців просять не їздити до Центральноафриканської республіки

У зв’язку із суттєвим загостренням безпекової ситуації у Центральноафриканській Республіці, ескалацією насильства та захопленням озброєними опозиційними силами більшої частини території, у т.ч. столиці країни м. Бангі, МЗС України рекомендує громадянам України утриматися на даному етапі від будь-яких поїздок до цієї країни без крайньої необхідності.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, в разі потрапляння у надзвичайні ситуації, громадянам України слід невідкладно телефонувати на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України +38 044 238 16 57.