Щоб пісне харчування не підірвало здоров'я

Піст корисний, якщо ви здорові та правильно харчуєтесь, вважає столичний дієтолог Оксана Скиталінська.

"Більшість українців, на жаль, харчуються неправильно. Про це свідчить зростаюча кількість захворювань, пов`язаних з неправильним харчуванням. Тому відмова під час посту від глибоко переробленої їжі: ковбас, сосисок, копченостей, смаженої та жирної їжі, чіпсів і фастфудів, готових напоїв з надмірною кількістю цукру, піде тільки на користь, - пояснює дієтолог. - Але лише для людей, в яких немає серйозних хронічних, інфекційних захворювань, тим, хто переніс операції, та ослабленим людям. Дітям не можна постувати, бо їм тваринний білок необхідний - вони ростуть і розвиваються. Також - людям із температурою, після операцій, які мають запалення кишечника, шлунку, вагітним або мамам, які годують груддю."

Харчування під час посту має бути максимально різноманітним. Тваринний білок можна замінити рослинним - бобовими, горіхами та насінням льону, гарбуза і соняшника. Білок бобових краще засвоюється, коли вони перетерті - тоді амінокислоти звільняються від фітину - речовини, що погіршує засвоєння рослинних білків. Наприклад, суп-крем з квасолі, паста з гороху, пюре.

Серед грибів дуже корисні білі. В насінні та горіхах є багато цінних амінокислот та корисних жирів, які відновлюють печінку, зменшують запальні процеси в організмі, відновлюють шкіру, покращують настрій та стан нервової системи. Варто пити різні види чаїв, узварів, какао, яке багате на антиоксиданти та цикорій, який покращує стан підшлункової залози.

Їсти сушені, морожені ягоди та фрукти. Упродовж посту харчуватися чотири рази на день. Бажано вживати не лише сирі овочі - там багато грубої клітковини, яка може подразнити оболонку шлунка та кишечника, але і приготовлені на пару, тушковані, запечені. Треба, щоб було щонайменше п`ять різних видів овочів та фруктів на день. Їх краще комбінувати, наприклад, набагато корисніше з`їсти овочеве рагу із моркви, броколі, кольорової капусти, селери, ніж лише - одну капусту броколі, незважаючи на її багатий вміст корисних речовин. Щоб легше перенести перехід на постове харчування, потрібно більше ходити, проводити часу на свіжому повітрі, раніше лягати спати - так організм легше адаптується.

Виходити з посту варто поступово. Адже вся система травлення за час посту "переключилась" на "полегшений" режим роботи. Тому, коли на Великдень починають їсти все підряд, нерідко потрапляють до лікарів. Важливо не сприймати піст, як різновид дієти, чи метод для схуднення, а як харчування для очищення думок, розвиток сили волі та сили духу.

gazeta.ua