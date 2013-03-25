Стало відомо, коли в Україну прийде тепло

З суботи, 30 березня на території України очікується потепління.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

Він зазначив, що, за прогнозами синоптиків, 26-27 березня у західних та південних областях України, а також у Криму очікується невеликий сніг, який переходитиме в дощ. “Але чекати складних ситуацій не приходиться”, - сказав М.Кульбіда.

За його словами, згідно з прогнозами, з 30 березня очікується потепління спочатку на заході та півдні, а потім і по всій території України.

При цьому М.Кульбіда зауважив, що танення снігу буде повільним через поступове підвищення температури повітря.

У зв’язку з цим, сказав М.Кульбіда, синоптики ретельно контролюватимуть прогнози процесу весняного водопілля. Він зауважив, що прогнозний план водопілля через велику кількість снігу, який випав на території України, буде коригуватися у бік збільшення маси води, однак таке коригування не буде суттєвим.

Директор Укргідрометцентру додав, що в ці дні відповідні служби проводять необхідні заміри рівня снігового покриву, і через декілька днів синоптики готові будуть надати більш точні дані щодо водопілля.