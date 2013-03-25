Сумщина: кардіодиспансер отримав надсучасне медобладнання
17:45, 25 березня 2013Країна
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Освоїти допоможе Тодуров
На Сумщині обласний кардіологічний диспансер отримав надсучасну рентгенівську систему - ангіограф.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації із посиланням на начальника управління охорони здоров’я ОДА Петра Павлюка.
За його інформацією, за допомогою унікальної рентгенівської системи медики діагностуватимуть серцево-судинні захворювання, лікуватимуть ішемічну хворобу серця.
«Ангіограф дозволить зробити процес обстеження жителів Сумщини простим, швидким та якісним», - наголошує П. Павлюк.
За його словами, нове обладнання наблизить рівень надання медичної допомоги хворим до європейського, а в перспективі дозволить робити надскладні операції.
«Очікується, що безпосередню участь у цьому процесі братиме директор Київського центру серця, заслужений лікар України Борис Тодуров», – зазначив Петро Павлюк.
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