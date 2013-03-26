Коли створять диспетчерські служби екстреної меддопомоги?

Система регіональних оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної меддопомоги буде створена до кінця 2013 року

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, відповідно до закону «Про екстрену медичну допомогу», який набув чинності 1 січня 2013 року, міністерство виступило з пропозицією про підключення Центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у регіонах до телекомунікаційної мережі загального користування.

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження «Деякі питання створення системи центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» та схвалив відповідний план заходів, які мають бути вжиті, щоб нові оперативно-диспетчерські служби центрів екстреної медичної допомоги були введені в експлуатацію до кінця 2013 року. Сама система буде модернізована за рахунок комп’ютерної та телекомунікаційної техніки та обладнання, у тому числі функцій GPS-навігаторів. Це дозволить, серед іншого, фіксувати інформацію про виклик, пересування машин. Номер виклику 103 залишиться незмінним.

«Новий порядок передачі викликів передбачатиме, що будь-яка особа, яка потребує надання екстреної медичної допомоги, за номером 103 звертатиметься до обласного Центру екстреної медичної допомоги. Диспетчер Центру має забезпечити направлення найближчої бригади на місце події. Бригади будуть розподілені по області, а не будуть прив’язані до районного центру, як зараз, але їхня координація здійснюватиметься через обласний центр. Безумовно, це зменшить час прибуття бригад швидкої допомоги до пацієнта», - повідомив начальник відділу екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України Михайло Стрельников.

Також, відповідно до вищезгаданого розпорядження, МОЗ створить міжвідомчу робочу групу, яка напрацює пропозиції щодо впровадження єдиних підходів, технічних та технологічних рішень для створення такої системи центрів. До складу групи увійдуть представники Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами, інших органів влади.