Хворі на туберкульоз діти потребують уваги

Міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова наголошує на необхідності приділяти особливу увагу хворим на туберкульоз дітям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала, відповідаючи на запитання представників луганської дитячої обласної протитуберкульозної лікарні у рамках першої відео-конференції «Запитай міністра».

«Питання уваги до дітей, особливо тих, які хворіють на туберкульоз, - це питання загальнодержавної ваги», - сказала Р.Богатирьова.

Вона відзначила важливість безперервності навчання дітей під час перебування у лікувальних закладах.

За словами міністра, потрібно розділити групи дітей за віком. «Щоб дошкільного віку діти мали один розклад й одне навантаження на вихователів, а діти шільного віку – це зовсім інша поведінка й інші виховні плани мусять бути у вихователів», - сказала вона.

Р.Богатирьова підкреслила, що проведення таких заходів як Всеукраїнський тиждень боротьби із туберкульозом сприяє підвищенню обізнаності громадян у питаннях профілактики та лікування туберкульозу.

«Протягом цього Тижня ми змогли з вами змобілізувати зусилля як громадськості, так і державної влади, влади органів місцевого самоврядування», - сказала Р.Богатирьова.