У фтизіатричній службі - кадрові проблеми

Міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова стурбована питаннями кадрового забезпечення фтизіатричної служби та професійного навантаження на лікарів-фтизіатрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.Богатирьова сказала під час першої відеоконференції «Запитай міністра», що відбулася з нагоди завершення Всеукраїнського тижня боротьби із туберкульозом.

«Досить гострою на сьогодні є необхідність переглянути рівень навантаження на лікарів-фтизіатрів і включити у штатний розклад протитуберкульозних диспансерів відділи з моніторингу та оцінки», - наголосила Р.Богатирьова.

Крім того, на її думку, доцільним є включення до штатного розкладу протитуберкульозних закладів посад психологів, соціальних працівників та наркологів.

«Ці питання будуть враховані під час підготовки змін до наказу Міністерства охорони здоров’я від 23 лютого 2000 року №33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров`я», - повідомила міністр і додала, що відповідні зміни будуть опрацьовані до кінця поточного року.

Окремо Р.Богатирьова наголосила на питанні оплати праці лікарів-фтизіатрів, підкресливши, що їхня робота ускладнюється постійним ризиком інфікування.

Міністр зауважила, що на засіданні Кабінету міністрів 20 березня було затверджено постанову уряду "Про деякі питання оплати праці працівників протитуберкульозних закладів". Р.Богатирьова пояснила, що запровадження положень цієї постанови дозволить з 1 липня встановлювати працівникам спеціалізованих протитуберкульозних закладів - лікарям, середньому та молодшому медичному персоналу – низку пільг та надбавок, зокрема, допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та щорічної матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Крім того, молодшим медпрацівникам встановлюватиметься надбавка за вислугу років.

При цьому Р.Богатирьова запевнила учасників відеоконференції, що уряд постійно приділяє увагу питанню підвищення престижності медичних професій.

Загалом у відеоконференції взяли участь працівники та пацієнти з близько 100 протитуберкульозних диспансерів України.