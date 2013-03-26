Визначено нові поняття щодо фальсифікованих ліків

Державна служба з питань регуляторної політики і підприємництва узгодила проект наказу про визначення «великих» і «особливо великих » партій фальсифікованих ліків, повідомили УНІАН у прес-службі відомства з посиланням на керівника Держпідприємництва Михайла Бродського.

Проект документа, як зазначають у Держпідприємництва, розроблений на виконання норм закону про посилення відповідальності за фальсифікацію або організацію обороту фальсифікованих лікарських засобів.

Зокрема, «великою» вважається партія фальсифікату на суму від 50 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме: від 28650 грн до 286500 грн.

«Якщо вартість фальсифікованих ліків перевищує 500 неоподатковуваних мінімумів, розмір партії вважається «особливо великим», - зазначається у повідомленні.

У Держпідприємництва нагадали, що відповідно до норм Податкового кодексу розмір неоподатковуваного мінімуму становить 573 грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг фальсифікованих лікарських препаратів на українському фармацевтичному ринку досягає 1% від загального обороту ліків. Таку саму статистику щодо неякісних, фальсифікованих і незареєстрованих ліків дають і країни Східної Європи, зокрема Польща, Угорщина, Словаччина. Разом з тим, у низці країн СНД цей показник наближається до нуля.

За різними оцінками, загальний річний обсяг фармацевтичного ринку України (за цінами виробників у 2010 році) становить близько 20 млрд грн.