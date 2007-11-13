Київських студентів перевірять на ВІЛ/СНІД

З 26 по 30 листопада в столичних вищих навчальних закладах можна буде пройти безкоштовний тест на ВІЛ, такі заходи заплановані до Всесвітнього дня боротьби із цією хворобою.

За словами керівника Київського міського центру профілактики і боротьби зі СНІДом Олександра Юрченка, тестування проходитиме анонімно, за бажанням студента.

„На сьогоднішній день повністю визначається список вузів, у яких проводитиметься тестування, але основні вузи – Києво-Могилянська академія, Національний медичний університет імені Богомольця, КПІ, університет Тараса Шевченка та інші. Їх буде близько 10. Це вже для нас “накатана” схема, тому що таку акцію ми проводимо третій рік підряд”, – сказав Юрченко.

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