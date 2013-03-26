У Києві продовжили роботу мобільного флюорографа

Флюорограф у Києві відновлює свою роботу з 26 березня біля Головпоштамту.

Для тих, хто бажає перевіритись на цифровому флюорографі, повідомляємо, що з 26 по 28 березня включно флюорограф буде працювати біля Головпоштамту (вул. Хрещатик, 22) з 09:00 до 18:00 (з перервою на обід з 13:00 до 14:00). Рішення про перенесення його роботи в центр міста було прийнято на численні прохання охочих, а також у зв`язку із тимчасовою неможливістю під`їзду флюорографа до автовокзалів.

Пересувний рентгенфлюорографічний апарат розпочав свою роботу 19 березня 2013 року на площі біля Південного залізничного вокзалу столиці. Протягом 10 днів у Києві триватимуть заходи спрямовані на профілактику, своєчасне виявлення та ефективне лікування захворювання на туберкульоз серед різних цільових груп, перш за все вразливих до цього захворювання.

Експрес-обстеження надає можливість жителям і гостям Києва зробити безкоштовну флюорографію і отримати консультацію лікаря-фтизіатра. Перевіритись можна в пересувному цифровому флюорографі, наданому медичним центром "Медеор", який у 5-10 разів менше опромінює людину порівняно з традиційними плівковими апаратами. "Таке обстеження дає можливість раннього виявлення захворювання легень, включаючи туберкульоз, а також інших патологій грудної клітки. Виявлення хвороби на ранніх стадіях допомагає вчасно призначити лікування, що є запорукою успішного одужання", - зауважив головний фтизіатр Департаменту охорони здоров`я Києва Владислав Штанько.

Процедура зовсім безболісна, а головне - результат обстеження відомий вже за 15 хвилин, про що лікар повідомляє пацієнту особисто.

З 19 по 22 березня було обстежено 480 людей. Незважаючи на складні погодні умови, в п`ятницю обстежилося 120 людей. За цей час було виявлено:

- 2 випадки вперше виявленого туберкульозу (один випадок - у приїжджого з Івано-Франківська, другий - у пенсіонерки з Києва, вони направлені до лікарів за місцем проживання);

- 2 рецидиви з туберкульозу;

- 7 людей прийшли перевіритись після перенесеного туберкульозу, результати показали, що вони практично здорові;

- 5 пневмоній;

- 1 онкозахворювання (множинні кісти в легенях).

Дві третини тих, хто приходить на обстеження - це особи пенсійного віку. Багато приходять тих, хто обстежується на таких мобільних флюорографах вже 2-й, 3-й рік і 4-й рік поспіль.

Минулорічна акція показала свою ефективність у виявленні підозри на туберкульоз у місцях скупчення представників "груп ризику", зокрема, на вокзалах. Так, у минулому році, протягом 2-х тижнів було виявлено 14 випадків туберкульозу, серед яких 10 - активні форми.

Додатково зазначимо, що вже четвертий рік поспіль за підтримки Благодійного Фонду Ріната Ахметова "Розвиток України" мешканці Києва отримують можливість пройти обстеження на туберкульоз за допомогою сучасного цифрового рентгенфлюорографічного апарату в рамках програми "Зупинимо туберкульоз в Україні".

Телефон Всеукраїнської гарячої лінії з питань туберкульозу - 0 800 503 080 (зі стаціонарних телефонів дзвінки безкоштовні) та сайт www.stoptb.in.ua. Тут, у т.ч. можна дізнатися про розклад роботи мобільного флюорографа.

Клінічні симптоми, які вказують на туберкульоз, такі: кашель більше 2 тижнів, підвищена температура тіла більше 7 днів, задишка, біль в грудній клітині, поганий апетит, постійна слабкість, безпричинне зниження ваги, підвищена пітливість, особливо вночі, кровохаркання.

Населення Києва має пам`ятати, що звертатись необхідно до лікарів загальної поліклінічної мережі, які можуть своєчасно діагностувати хворобу. Лабораторії поліклінік нашого міста оснащені всім необхідним для діагностики хвороби "за зверненням", тобто кожна людина може безкоштовно зробити аналіз харкотиння на мікобактерію туберкульозу і, при необхідності, отримати безкоштовну медичну допомогу. При ранньому виявленні захворювання і правильному лікуванні хворі припиняють поширювати бактерії і можуть бути вилікувані.