Завтра в Україні очікується сніг

Завтра у більшості регіонів України очікується сніг.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 27 березня у південній частині, на Закарпатті, Прикарпатті, вночі і в більшості центральних та східних областей хмарно з проясненнями, невеликий сніг та мокрий сніг (в Карпатах, на Закарпатті та Одещині - помірні опади), на півдні місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на решті території мінлива хмарність, без опадів.

Температура вночі 7-12° морозу, на півночі Лівобережжя до 16° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; у південних областях та на Закарпатті вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

В Криму вночі мокрий сніг з дощем, подекуди ожеледь, вдень переважно дощ; температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла. На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с, у південній частині окремі пориви 15-20 м/с.

У Київській області завтра без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У столиці без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 0-2° морозу.