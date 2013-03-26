Реформування військово-медичної галузі невідворотне.

Про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки директора Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України Ігор Данильчук у Львові під час зустрічі з керівництвом Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, представниками ветеранських організацій Львівщини, Волині, Закарпаття, військовослужбовцями та працівниками військових медичних закладів регіону.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міноборони, І.Данильчук зазначив, що за дорученням міністра оборони Павла Лебедєва створено робочу групу з реформування військово-медичної галузі.

Її завданням є створення такої моделі реформування галузі, яка б якомога більш ефективно враховувати інтереси усіх сторін, підкреслив І.Данильчук, зазначивши, що мова йде про раціональне використання наявних ресурсів.

«Усі, хто свого часу були причетні до Збройних сил і мають право на лікування у військових медичних закладах, й надалі будуть там лікуватися», – наголосив він.

При цьому І.Данильчук підкреслив, що військові медичні заклади, які знаходяться у Івано-Франківську, Чернівцях, Луцьку, Мукачеві, Рівному і, власне, у Львові, й надалі залишатимуться на своїх місцях і функціонуватимуть.