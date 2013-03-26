В Україні відкрито понад 3 тис. пунктів обігріву

17:30, 26 березня 2013
Країна
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Працює 809 соціальних патрулів

В Україні у зв’язку з негодою організовано роботу 809 соціальних патрулів і відкрито понад 3 тис. пунктів обігріву.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єр-міністра Олександра Вілкула, про це він заявив на засіданні штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

За словами О.Вілкула, для запобігання загибелі людей від переохолодження на території держави відкрито 3 тис. 35 пунктів обігріву, у яких минулої доби надано допомогу 762 особам, (усього з 15 грудня 2012 року - 87 тис. 197 особам).

Також організовано роботу 809 соціальних патрулів, якими за добу надано допомогу 35 особам (усього з 30 грудня надано допомогу 2 тис. 823 особам),

У прес-службі зауважили, що 22-23 березня у Києві випало 60 мм опадів, в Сумській області – 66 мм (а в деяких населених пунктах – 80). У середньому по території України випало опадів від 40 до 50 мм, що є рекордом за сторіччя.

26-27 березня на Півдні та Південному Заході України пройдуть помірні опади у вигляді мокрого снігу з переходом на дощ, в Криму очікується дощ.

Для розчищення доріг та територій від снігу, проведення оперативних ремонтних робіт залучено більш як 22 тис. осіб та понад 400 одиниць спеціальної техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій, близько 6 тис. одиниць техніки комунальних та дорожніх служб, понад 70 одиниць важкої армійської техніки, у тому числі БТРи, та 92 снігоприбиральних поїзди.

Координацію дій центральних та місцевих органів виконавчої влади здійснює Оперативний штаб, якій очолює О.Вілкул.

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