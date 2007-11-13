Американці хотіли допомогти Україні простроченими ліками для дітей

В аеропорту Донецька попереджено спробу двох громадян США ввезти партію прострочених ліків для дітей вартістю 35 тисяч доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Донецьку заступник начальника обласної екоінспекції Володимир ХОПТЯР.

За його словами, лікарські препарати були в шести сумках, які привезли з собою до Донецька з Мюнхена двоє громадян США. Крім того, наступного дня тим самим рейсом прибула ще одна партія медикаментів.

"Практично весь затриманий вантаж був дитячими ліками. Мінохоронздоров`я України ці медикаменти не сертифікувало, а з дозвільних документів власники вантажу змогли надати лише один папір – без перекладу на українську або хоча б російську мову", - сказав В. ХОПТЯР. Він також додав, що перелік препаратів не відповідав фактичному списку.

В.ХОПТЯР не виключив, що препарати могли бути просто реалізовані в Донецьку. "Цілком можливо, що була спроба скористатися якоюсь схемою. Думаю, правоохоронні органи зацікавляться цим випадком", - зазначив він.

За словами заступника начальника відділу екоконтроля на кордоні і митній території Донецької області Станіслава ВОРОНЬКА, власники вантажу заявили, що він має гуманітарне призначення і привезено для "однієї донецької церкви". "Але представники духівництва від вантажу відмовилися, зазначивши, що вони нічого такого не просили і не чекали", - сказав С.ВОРОНЬКО.

Він додав, що громадяни США виправдовувалися, що не знали українського законодавства і лише тому ввезли в країну прострочені медикаменти.

У прес-службі Держекоінспекції також повідомили, що зворотним авіарейсом незаконний вантаж ліків вже повернено до Німеччини.