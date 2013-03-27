Україна запровадить стандарти санаторно-курортного туризму

Україна в 2013 році має намір запровадити національні стандарти санаторно-курортного туризму, гармонізовані з вимогами і нормами Євросоюзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Держагентства з туризму і курортів (Держтуризмкурортів) Олена Шаповалова.

«Необхідне впровадження єдиних стандартів національних і технічних регламентів туризму, які до цих пір не були запроваджені. Вони будуть гармонізовані з нормами ЄС. Ми домовилися з Кримом почати саме зі стандартів санаторно-курортного лікування, тому що для них це пріоритет, для того щоб зробити Крим цілорічним курортом, а для нас як для Держагентства це важливо, тому що цей стандарт ми зможемо використовувати в санаторіях інших регіонів», - сказала вона.

За словами О.Шаповалової, адаптація українських норм санаторно-курортного лікування до норм ЄС дозволить залучати до українських санаторно-курортних установ громадян ЄС пенсійного віку, які одержують медичне обслуговування в рамках обов`язкового медичного страхування.

«Населення Європи стрімко старіє, а у них на високому рівні перебувають стандарти так званого санаторно-курортного і медичного обслуговування, у них велика кількість процедур надається людям літнього віку в рамках обов`язкового медичного страхування, прийнятого в країнах ЄС. Для країн ЄС набагато вигідніше своїх пенсіонерів лікувати за кордоном, ніж на курортах Австрії, Італії чи Німеччини. За цей ринок розгорнулася серйозна боротьба між країнами Чорноморського регіону», - сказала О.Шаповалова.